Как рассказала владелица артефактов Анаргуль АМИРОВА, в её семье все эти вещи передавались по наследству. Но хранить дома такие уникальные и важные для истории артефакты ей не позволяют условия, так как они должны находиться в специальном контейнере при определенной температуре. - Я подарила эти артефакты в Музей мира и согласия в Астане. Однако и там оказалось, что условий нет и мне пришлось забрать их обратно. Также мне отказали в реставрации. Сами видите, что вещи очень хрупкие. Даже дневной свет на них может повлиять негативно. Поэтому я ищу спонсоров или меценатов, которые помогли бы мне реставрировать эти древние вещи, - рассказывает Анаргуль АМИРОВА. Со слов женщины, ей не раз предлагали выкупить артефакты частные коллекционеры и предлагали большие деньги, однако у нее другие планы. Анаргуль намерена подарить эти уникальные артефакты главе государства от имени всех жителей Уральска. Нужно отметить, что директор центра истории и археологии Мурат СДЫКОВ говорит, что нужно еще доказать, что имеющиеся у Анаргуль АМИРОВОЙ вещи действительно имеют историческую ценность. - Это, конечно, очень интересные вещи. Анаргуль была у нас. Я посоветовал ей официально обратиться в институт и получить официальное заключение. Так как, по-моему мнению, представленные ею материалы не все соответствуют тому времени, которое она называет. Во-первых, я ей советую обратиться в официальные органы с официальным письмом. Во-вторых, провести очень серьезные лабораторные исследования ткани, рисунков, металла, чтобы дать точную датировку. То, что это вещи старые, - это видно невооруженным глазом. Нужно также уточнить, где вещи хранились. Это тоже важно. Нужно провести весь комплекс лабораторных исследований. Такие исследования проводятся в Алматы, в Москве и в Питере, - заявил Мурат СДЫКОВ. Стоит отметить, что в коллекции Анаргуль АМИРОВОЙ кроме флага, фрагментов одежды и меча, также есть кувшины, наконечники и бляшки от ремня из чистого золота.