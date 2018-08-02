Иллюстративное фото с сайта pobeda26.ru В горах Толебийского района, расположенных в 70 км от Шымкента, силами отряда спасателей были сняты со скалы два туриста, которые забрались на скалистый обрыв и не смогли спуститься самостоятельно. - 31 июля около 16.00 оперативным дежурным было принято сообщение из села Бургулюк Толебийского района. оказалось, что два молодых туриста 18 лет и 21 года, прибывшие из Атырау, взобрались на гору в ущелье Бургулюк, однако и не смогли спуститься. На поисково-спасательные работы выехали 5 сотрудников оперативно-спасательного отряда, - рассказали в пресс-службе КЧС МВД РК. По прибытию на место происшествия, спасатели с помощью поисковой собаки «Рой» отследили маршрут скалолазов и сразу приступили к спасению туристов. К 20.00 парней благополучно спустили со скалистого обрыва. Состояние молодых людей было удовлетворительным, в медицинской помощи они не нуждались.