Покупка доллара в обменниках города составляет 348 тенге, а продажа колеблется в коридоре 349-351 тенге. Российский рубль продается по 5,60 тенге, покупка составляет 5,56 тенге. Американская валюта показывает рост в среднем на 10 тенге в месяц. К примеру, если два месяца назад, 2 июня, доллар США стоил 330 тенге, то уже 2 июля его продажа составила 341 тенге.