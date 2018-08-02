Иллюстративное фото из архива "МГ" Предполагаемый главарь группировки Еркин ИЗБАСАР и другие – в общей сложности 26 человек – обвинялись в незаконной транспортировке, реализации, хранении нефти и нефтепродуктов, создании организованной преступной группы, вымогательстве и других тяжких и особо тяжких правонарушениях. Всего 17 криминальных эпизодов. Приговор огласил судья Ахметкали МОЛДАГАЛИЕВ. Главарю ОПГ Еркину ИЗБАСАРУ суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы. Его правой руке, Аухату КАЛИЕВУ дали 11 лет тюрьмы. Оба должны будут содержаться в колониях с максимальным режимом безопасности. К ним также применили конфискацию имущества. Бывший первый замначальника ДВД Актюбинской области Рахат АХАНОВ получил 5 лет и 3 месяца лишения свободы с конфискацией имущества. Его также лишили звания полковника полиции и навсегда запретили работать в правоохранительных органах, судах и организациях с государственной долей. Только одного подсудимого – Амандоса ЕСЕНГАЛИЕВА – выпустили из зала суда. Остальные получили тюремные сроки от 2 до 11 лет. 7 декабря 2016 года в Актобе прошла спецоперация по задержанию группировки, занимавшейся, по версии следствия, хищением нефти с Актюбинского нефтеперерабатывающего завода. Еркина ИЗБАСАРА, задержали в этот же день в Алматы. Еркин Избасар приходится родным братом Ерболату ИЗБАСАРУ. Последний является зятем экс-акима Атырауской области Бергея РЫСКАЛИЕВА, которого обвиняют в создании ОПГ, причинившей государству ущерб на сумму более 71 млрд тенге.