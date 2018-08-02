В ТОО «Батысэнергоресурсы» заявили, что прежний тариф действовал с 1 сентября 2015 года. За это время неоднократно увеличили цены поставщики электроэнергии. На 60% цены производимой электроэнергии на КПО Б.В, на 44% отпускная цена УГТЭС, на 13% цена "Батыс Пауэр". Их суммарный объем составляет 90% покупки. Также цены повысили транспортировщики электроэнергии от 25 до 28%. - Наша компания вынуждена была направить заявку в уполномоченный орган на пересмотр тарифа. В среднем тариф для потребителей ТОО «Батыс Энергоресурсы» с 1 августа увеличен на 8%. Рост для населения составил 5%, для бюджетных организаций 19%, для прочих юридических лиц – 5%. С 1 августа среднеотпускной тариф для населения вырос с 11,02 тенге до 11,57 тенге за 1 кВт.