Фото с @altay.kopey Алтай Копей, папа борющейся с раком маленькой Алимы, средства на лечение которой собирали со всего Казахстана, сообщил, что некая девушка попросила его вернуть часть из собранных денег. Об этом мужчина сообщил на своей странице в "Инстаграм". Он уточнил, что требуемая к возвращению сумма – 591 500 тенге была переведена на счет Алимы одним человеком, а вернуть ее просила совершенно другая девушка. Позднее мужчине удалось выяснить, что указанные средства были собраны на благотворительной ярмарке в Атырау специально для маленькой Алимы. Он опубликовал несколько скриншотов сообщений от людей, которые участвовали в ней и просили не возвращать никому отданные ими суммы. Мужчина заявил о намерении обратиться в правоохранительные органы, чтобы они разобрались в ситуации и квалифицировали действия девушки, просившей вернуть деньги. Алтай также рассказал, что эта девушка пыталась узнать личные данные женщины, от имени которой был перевод, чтобы проникнуть в ее личный кабинет в интернет-банкинге. Напомним, почти половину тела малышки Алимы поразил рак. Неравнодушные казахстанцы откликнулись на беду и собрали на лечение девочки за рубежом. Сейчас Алима вместе с родителями находится в клинике в США.Cкриншот с сайта Nur.kzCкриншот с сайта Nur.kzCкриншот с сайта Nur.kz