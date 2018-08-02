Три месяца Маргарита Игнатенко вместе с детьми будет жить в кризисном центре, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказали в пресс-службе акима Уральска, 1 августа заместитель акима города Мирболат НУРЖАНОВ встретился с Маргаритой ИГНАТЕНКО. - В связи со сложившиеся трудной ситуацией Маргарита Игнатенко при содействии акимата была с детьми поселена в кризисный центр на 3 месяца. Стоит отметить, что 30 июля ей было предложено до разрешения улучшения жилищных условий поселиться в кризисном центре, однако она отказалась. Маргарита является выпускницей детской деревни, с 2011 года поставлена на очередь для получения жилья из государственного фонда. На сегодняшний день ее очередь составляет 598. Кроме этого, акимат ищет спонсоров для оказания помощи по предоставлению жилья. Также акиматом города ведется работа по содействию постоянного трудоустройства ее гражданского супруга Борзикова. Дети будут обустроены в мини-центры, - сообщили в пресс-службе. Напомним, Маргарита Игнатенко является выпускницей детского дома. Женщина имеет шестерых детей, первые трое воспитываются в детском доме. Глава семейства перебивается случайными заработками. У семьи не хватает средств, чтобы снимать жилье, и они вынуждены были переехать в гараж.