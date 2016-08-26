Комитет по развитию языков и общественно-политической работы министерства культуры и спорта РК провел в ЗКО с 22 по 26 августа проект "Будущее Казахстана в казахском языке", направленный на пропаганду государственного языка среди русскоязычных граждан. В рамках данного проекта были проведены 10 мероприятий. В состав рабочей группы вошли известные политические общественные деятели, ученые и представители местных исполнительных органов, известный политолог, общественный деятель Дос Кошим, руководитель управления по развитию языков Западно-Казахстанской области Махамбет ИХСАНГАЛИ, заведующий отделом центра переподготовки, повышения квалификации и обучения государственному языку госслужащих Болат ЖЕКСЕНГАЛИЕВ. Как стало известно, рабочая группа провела несколько встреч в Бурлинском, Теректинском, Зеленовском районах, а также в Уральске. Общественный деятель Дос КОШИМ отметил, что казахский язык развивается и, как сказал президент: "Будущее Казахстана - в казахском языке" и русскоязычная аудитория должны понимать, что их ожидает в будущем. - Как мы знаем, идет казтест, трехъязычие, русскоязычной части населения будет трудно, - пояснил Дос КОШИМ. - Мы хотим, чтобы они сами проанализировали данный вопрос, сами искали пути выхода, может быть, в некоторых местах мы бы получили интересные рекомендации, пожелания, критику. Что особенно отрадно, некоторые говорят, что у нас слишком мягкий закон, должно быть требование казахского языка. Так что для меня это было интересно. Конечно, в ЗКО много русскоязычного населения. На этих встречах мы объяснили главное, что данный вопрос не должен истолковываться как политический или межнациональный. Это языковой вопрос. Потому что некоторые провокаторы-политики из языкового вопроса хотят сделать вопрос национальный. По его словам под русскоязычным населением подразумеваются представители всех национальностей, говорящие на русском языке. В ходе круглого стола представители СМИ могли задать вопросы, касающиеся развития государственного языка.