Уже бывший главный полицейский нашей области Махамбет Абисатов 26 августа был назначен начальником ДВД Актюбинской области. На посту руководителя департамента ЗКО он проработал чуть больше трех лет. За это время Махамбет Хайржанович запомнился журналистам прямолинейным и жестким полицейским, у которого получить информацию можно было только через официальный письменный запрос. Итак, вот, что говорил Махамбет Абисатов: О количестве преступлений и журналистах: "При анализе ответа на этот вопрос видно, что в реальности преступлений совершается меньше, а в жизни кажется, что их значительно больше. Причиной тому – сложившаяся политика СМИ и качественный уровень журналистики, искажающий реальную криминогенную обстановку. Ведь чтобы формировать и вести такие рубрики как господин Познер, то надо и иметь интеллект и аналитику как у Познера. К сожалению, немногие идут этим тернистым путём. Проще взять какой-то жареный факт из криминальной хроники и мусолить его, причиняя боль потерпевшим и их родственникам" - сказал экс-начальник ДВД ЗКО в интервью в ноябре 2014 года. О работе операторов 102: - Если бы у тебя было 60 звонков в час, я бы понял. Операторы должны принимать звонки реальных людей, а не заполнять карту преступности, которую придумала прокуратура для какой-то отчетности. Надо помогать людям, а не ублажать там, чтобы прокуратура не ругала, что карточки не забили - сказано на совещании в ДВД ЗКО в марте 2015 года. О "диких бригадах охранников": - Лицензированные охранные фирмы должны брать под охрану заведения, где постоянно происходят хулиганские действия и нападения. Таким образом, цивилизованные секьюрити уберут с рынка «дикие бригады», в которых работают те, кто с аула приезжают, и по большому счету не охраняют, а крышуют заведения. Берут несколько в одном районе, толпой бегают туда сюда, а потом начинают стреляться с работодателем и между собой, - сказал Абисатов на совещании в марте 2015 года. О коррупции в РЭО: - Естественно, все коррупционные риски сняты, мошенническое звено, которое здесь крутилось, его нет, - заявил руководитель ДВД ЗКО Махамбет АБИСАТОВ при показе мини-ЦОНа в здании административной полиции. А в августе 2013 года начальника ДВД едва не сбила машина. - В районе Центрального рынка загружена проезжая часть. На ул. Мухита одностороннее движение, одна единственная остановка «Рынок», где автобусы стоят в два ряда, пешеходов не пропускают. В воскресенье меня самого чуть не сбила машина. Я был с ребенком, а автомобиль проехал на запрещающий знак светофора, - рассказал тогда Махамбет Абисатов.