Фото из архива "МГ" На посту руководителя департамента ЗКО он проработал чуть больше трех лет. За это время Махамбет Хайржанович запомнился журналистам прямолинейным и жестким полицейским, у которого получить информацию можно было только через официальный письменный запрос. Итак, вот, что говорил Махамбет Абисатов: О количестве преступлений и журналистах: "При анализе ответа на этот вопрос видно, что в реальности преступлений совершается меньше, а в жизни кажется, что их значительно больше. Причиной тому – сложившаяся политика СМИ и качественный уровень журналистики, искажающий реальную криминогенную обстановку. Ведь чтобы формировать и вести такие рубрики как господин Познер, то надо и иметь интеллект и аналитику как у Познера. К сожалению, немногие идут этим тернистым путём. Проще взять какой-то жареный факт из криминальной хроники и мусолить его, причиняя боль потерпевшим и их родственникам" - сказал экс-начальник ДВД ЗКО в интервью в ноябре 2014 года. О работе операторов 102: - Если бы у тебя было 60 звонков в час, я бы понял. Операторы должны принимать звонки реальных людей, а не заполнять карту преступности, которую придумала прокуратура для какой-то отчетности. Надо помогать людям, а не ублажать там, чтобы прокуратура не ругала, что карточки не забили - сказано на совещании в ДВД ЗКО в марте 2015 года. О "диких бригадах охранников": - Лицензированные охранные фирмы должны брать под охрану заведения, где постоянно происходят хулиганские действия и нападения. Таким образом, цивилизованные секьюрити уберут с рынка «дикие бригады», в которых работают те, кто с аула приезжают, и по большому счету не охраняют, а крышуют заведения. Берут несколько в одном районе, толпой бегают туда сюда, а потом начинают стреляться с работодателем и между собой, - сказал Абисатов на совещании в марте 2015 года. О коррупции в РЭО: - Естественно, все коррупционные риски сняты, мошенническое звено, которое здесь крутилось, его нет, - заявил руководитель ДВД ЗКО Махамбет АБИСАТОВ при показе мини-ЦОНа в здании административной полиции. А в августе 2013 года начальника ДВД едва не сбила машина. - В районе Центрального рынка загружена проезжая часть. На ул. Мухита одностороннее движение, одна единственная остановка «Рынок», где автобусы стоят в два ряда, пешеходов не пропускают. В воскресенье меня самого чуть не сбила машина. Я был с ребенком, а автомобиль проехал на запрещающий знак светофора, - рассказал тогда Махамбет Абисатов.фото из архива "МГ"фото из архива "МГ"фото из архива "МГ"Фото из архива "МГ"