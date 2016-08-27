В обсуждении популяризации казахского языка среди русскоязычного населения приняли участие представители Нацбанка, представители государственных органов, политологи, языковеды, представители Комитета по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта РК, а также член научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана Досмахамбет КОШИМ. За круглым столом в неформальной обстановке много говорилось о проблемах, связанных с продвижением и популяризацией государственного языка, о его использовании в публичных местах, сферах науки и образования, использовании в воспитании подрастающего поколения. - Прошло 27 лет после обретения страной независимости, думаю, что это более чем достаточный промежуток времени для перехода к общему применению государственного языка, - говорит. - Для русскоязычных граждан была создана образовательная среда: организованы бесплатные языковые центры, разработана масса методик и литературы по изучению государственного языка, но, тем не менее, этого оказалось недостаточно. Когда мы употребляем термин «русскоязычные», то имеем в виду, что в эту категорию входят и тысячи казахов, не владеющих языком, а в категорию «казахоязычные» входят тысячи представителей иных национальностей. Хочу отметить, что проблема языка никоим образом не несет политический характер, это лингвистическая проблема, пути решения которой мы хотим найти. Не нужно бояться того, что вас не правильно поймут, нужно осваивать язык, ведь если вы не войдете в воду, то никогда не научитесь плавать. К причинам, по которым русскоязычное население медленно осваивает государственный язык, участники встречи отнесли – толерантность со стороны руководства, боязнь быть осмеянным, отсутствие мотивации и казахскоязычной среды, наличие во многих организациях переводчика. Проблема применения государственного языка коснулась и сферы обслуживания банков. - В феврале мы побывали в 14 банках Алматы, и я отметил, что встречают клиентов словами приветствия на русском языке, первым бланк подают также на русском языке, даже не узнав, удобно ли это клиенту. Почему в банке Англии приветствуют на английском, в российском банке на русском, а у нас в первую очередь используется не государственный язык? – вопрошает Досмахамбет КОШИМ. Как отметила директор областного филиала Национального банка Галия САТЫБАЛДИНА, ситуация по знанию государственного языка в банке обстоит более благополучно. - Государственный язык - это наш духовный стержень и наша задача развивать его, активно используя во всех сферах. Мы должны оставить в наследство нашим потомкам современный язык. Это задача, которую должен самостоятельно решать каждый уважающий себя человек. По государственной программе развития госязыка к 2020 году 95% казахстанцев должны владеть казахским языком. Наш банк уделяет большое внимание развитию языка, у нас в первую очередь идет делопроизводство на государственном языке, и только потом идет перевод на русский язык. Где-то 70% сотрудников нашего филиала отлично владеют двумя языками и около 20% владеют тремя языками, - отметила Галия САТЫБАЛДИНА.