Ранее Махсудхан АБЛАЗИМОВ занимал пост начальника ДВД Актюбинской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". фото с сайта newsite.aktobe.gov.kz фото с сайта newsite.aktobe.gov.kz 26 августа экс-начальник ДВД ЗКО Махамбет АБИСАТОВ был назначен главой полиции Актюбинской области.
Махсудан АБЛАЗИМОВ с 1981 по 1990 годы работал инспектором ДПС ГАИ УВД Мангышлакской и Гурьевской областей В 1990 — старший инспектор ДПС 4-го мотовзвода ОБ ДПС ГАИ УВД Мангышлакской области С 1990 по 1992 — инспектор по розыску РЭО ОГАИ УВД Мангышлакской области С 1992 по 1999 — заместитель командира ОР ДП по социально-правовой работе, он же начальник штаба при УДП УВД Мангистауской области С 1999 по 2001 — начальник УДП УВД Мангистауской области С 2001 по 2004 — начальник УДП УВД Мангистауской области С 2004 по 2007 — заместитель начальника ДВД Мангистауской области С 2007 по 2009 — начальник ДВД Мангистауской области С 2009 — 2010 — начальник департамента тыла МВД РК С 03.11.2010 — руководитель аппарата МВД РК С сентября 2014 года — начальник ДВД Актюбинской области