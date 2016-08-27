После выхода статьи на сайте "Мой ГОРОД" о том, что в районном отделе образования мальчику сначала пообещали найти средства на поездку, а в последний момент отказали, деньги на билет на самолет все же нашлись, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" По словам мамы Никиты Ольги, вчера ее сын вместе с психологом вылетели в Алматы. - Руководитель Зеленовского районного отдела образования Серик САФИУЛЛИН нашел средства на билет на самолет, причем в обе стороны, говорит мама. - Никита был очень рад. На самолет его провожали начальник райОО, заместитель акима района и директор школы. Я очень благодарна Серику Наженовичу, спасибо ему огромное. Напомним, Никита ТЮКИН был приглашен республиканским учебно-оздоровительным центром "Балдаурен" на День Академии юных патриотов казахстанцев для чествования и награждения на 27 августа. Однако у семьи не оказалось денег на поездку. В районном отделе образования вначале пообещали найти деньги на билеты, но в последний момент сообщили, что средств на поездку нет.