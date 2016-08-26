Сегодня, 26 августа, около семи часов вечера в районе Хлебзавода по улице Молдагуловой автомобиль сбила девочку, когда та перебегала через дорогу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dtp devochka (2) По словам очевидца произошедшего Владислава, машина "Понтиак" ехала по улице Молдагуловой в сторону омеговского моста. - Девчонки перебегали дорогу. В это время машины ехали в два ряда. Девочки остановились посередине дороги. В это время водитель автомобиля, ехавшего по левому ряду остановился, чтобы пропустить детей. А машина, ехавшая по правой стороне, сбила одну из них. Девочка скончалась на месте. По словам Владислава, водитель машины, которая сбила девочку, скорее всего, не видел их из-за другого авто. На место прибыл родственник погибшего ребенка, который сообщил, что девочке было всего десять лет. Другие подробности выясняются. https://youtu.be/QFfbf5zFECc   dtp devochka (1) dtp devochka (5) dtp devochka (4) dtp devochka (3) Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА