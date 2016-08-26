По словам очевидца произошедшего Владислава, машина "Понтиак" ехала по улице Молдагуловой в сторону омеговского моста. - Девчонки перебегали дорогу. В это время машины ехали в два ряда. Девочки остановились посередине дороги. В это время водитель автомобиля, ехавшего по левому ряду остановился, чтобы пропустить детей. А машина, ехавшая по правой стороне, сбила одну из них. Девочка скончалась на месте. По словам Владислава, водитель машины, которая сбила девочку, скорее всего, не видел их из-за другого авто. На место прибыл родственник погибшего ребенка, который сообщил, что девочке было всего десять лет. Другие подробности выясняются. https://youtu.be/QFfbf5zFECc