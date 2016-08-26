Сегодня, 26 августа, в Доме Дружбы прошел круглый стол с руководителями всех управлений области и журналистов, где обсудили проблемы, которые возникают у средств массовой информации в работе. Стоит отметить, что за последние годы встреча госслужащих и журналистов в таком формате проводилась впервые. По словам журналиста республиканской газеты "Время" Златы УДОВИЧЕНКО, одной из главных проблем, с которыми повсеместно сталкиваются журналисты, это непредоставление информации, ссылаясь на те или иные причины. - Одним из наболевших вопросов является работа ДВД ЗКО со СМИ. Зачастую для того, чтобы узнать маленькую новость, руководство ДВД просит писать запрос, который они будут рассматривать три дня. Если это новость, которую нам, журналистам, надо выдать населению как можно скорее, то ответ, который придет через несколько дней, никому уже будет не интересен. Еще более непонятным является ответ от госорганов, что надо прислать письменный запрос. Если говорить про закон о СМИ, то там нет конкретного понятия, каким должен быть запрос письменный или устный. Бывает напишешь запрос, а ответ может прийти не через три дня, а через две недели и такой, что это не ответ, а банальная отписка госслужащих. Мы же не просим раскрывать каких-то государственных тайн. К примеру, когда телефонные террористы минируют какое-либо здание. Пресс-служба ДВД не говорит даже, кто это сделал - мужчина или женщина. Мы ведь не просим раскрыть все тайны следствия, что изменится, если сказать пол лжетеррориста. Есть проблема и с пресс-службами в других госорганах, где ее просто нет, и человек, которого руководство назначило общаться с журналистами, может просто сказать нам, мол, это вообще не моя работа и все. Предлагаем выделить средства из бюджета, чтобы во всех управлениях и департаментах был человек, который смог бы ответить на вопросы журналистов, - заявила Злата УДОВИЧЕНКО. На это заместитель начальника ДВД ЗКО Берик УТЕУЛИН ответил, что трактует закон "О СМИ" для себя по другому, мол, раз запрос, то это обязательно должен быть письменным, но никак не устным. Однако прокурор области Сапарбек НУРПЕЙИСОВ отметил, что действительно, в законе нет четкого понятия, каким должен быть запрос, и правоохранительные органы, если к ним обращаются журналисты, обязаны предоставить информацию в течение трех дней по закону, и это не обязательно должен быть письменный запрос. Также журналисты высказались по поводу сайтов государственных органов, которые должны работать у всех. - По закону о доступе к информации у каждого управления должен быть свой сайт, где непосредственно можно найти информацию о проводимой работе ведомства и все, что его касается. Однако есть такие интернет-ресурсы, которые не обновляются не то что месяцами, а годами. Может, эту работу тоже как-то наладить и назначить человека, который будет следить за обновлениями сайта, раз уж ввели такой закон. Сайт либо должен быть заполнен, либо пусть его не будет совсем, - отметили журналисты. По окончанию встречи аким области Алтай КУЛЬГИНОВ заявил, что проблемы, конечно, существуют, но есть множество вопросов, которые можно решить с чиновниками самим в рабочем порядке, если же это не получается, можно обратиться в прокуратуру, которая разберется в любом вопросе.