Фото из архива "МГ" Нового начальника ДВД Актюбинской области личному составу сегодня представил первый заместитель Министра внутренних дел РК, генерал-лейтенант полиции Марат Демеуов. Абисатов Махамбет Хайржанович родился в г. Алматы. Службу в органах внутренних дел он начал в 1983 году, в 1987 году окончил Карагандинскую высшую школу МВД РК. В разные годы работал на руководящих должностях оперативных служб. Последняя занимаемая должность – начальник Департамента внутренних дел Западно-Казахстанской области. Вновь назначенному руководителю областной полиции Марат Демеуов пожелал плодотворной работы, отметив его деловые и личностные качества.