До сегодняшнего дня он занимал должность начальника ДВД ЗКО. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Нового начальника ДВД Актюбинской области личному составу сегодня представил первый заместитель Министра внутренних дел РК, генерал-лейтенант полиции Марат Демеуов. Абисатов Махамбет Хайржанович родился в г. Алматы. Службу в органах внутренних дел он начал в 1983 году, в 1987 году окончил Карагандинскую высшую школу МВД РК. В разные годы работал на руководящих должностях оперативных служб. Последняя занимаемая должность – начальник Департамента внутренних дел Западно-Казахстанской области. Вновь назначенному руководителю областной полиции Марат Демеуов пожелал плодотворной работы, отметив его деловые и личностные качества.