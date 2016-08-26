Фото с сайта informburo.kz В ходе праздничного чествования победителей и призёров ХХХІ летних Олимпийских игр Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что 26 августа он подписал Приказ о вручении государственных наград победителей и призёров Олимпиады. "Мы все понимаем, что за этими медалями стоит огромный труд спортсменов. Со всего мира на Олимпиаду направляют лучших спортсменов, самых сильных, самых быстрых, самых-самых. И среди них нужно показать себя, пробиться. Любая медаль, какая бы она ни была, это великий труд", - сказал глава государства. Награды олимпийцы получили из рук Президента Казахстана. Орденом "Барыс" II степени был награждён Данияр Елеусинов, Дмитрий Баландин, Василий Левит, Нижат Рахимов и Адильбек Ниязымбетов. Орденом "Парасат" были награждены Иван Дычко, Жазира Жаппаркуль, Гузель Манюрова и Елдос Сметов. Орден "Құрмет" Глава государства вручил Галбадрах Отгонцецег, Карине Горичевой, Александру Зайчикову, Екатерине Ларионовой, Эльмире Сыздыковой, Фархату Харки, и Дариге Шакимовой. Отметим, что в поощрении и награждении Президент уравнял Адильбека Ниязымбетова и Василия Левита с олимпийцами, получившими золотые медали.