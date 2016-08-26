В конференции на тему «Конституция - основной закон государства: прошлое, настоящее и будущее!» приняли участие руководители государственных и правоохранительных органов, депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан и областного маслихата, общественные деятели, ректора высших учебных заведений, представители НПО, этнокультурных объединений. Аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ поздравил всех присутствующих с Днем Конституции. Первым с докладом выступил депутат, академик, доктор химических наук Виктор КИЯНСКИЙ, который отметил, что это один из главных праздников в нашей Республике. - Каждый казахстанец участвовал в создании нашей Конституции, - отметил Виктор КИЯНСКИЙ. - Наша Конституци, несмотря на то, что она молодая - очень современная, прогрессивная. Причем я хотел бы отметить, что ряд норм нашей Конституции является уникальным для международного сообщества. Нам удалось решить вопрос межнационального согласия через создание института Ассамблеи народа Казахстана. И сегодня здесь присутствуют очень много представителей культурных центров, у нас нет малых народов, у нас каждый народ велик. И в этой равновеликости сила нашего государства. По словам Виктора КИЯНСКОГО, Конституция - это тот инструмент, который делает устойчивым развитие государства. - Этот праздник для меня, это праздник единства народа Казахстана под одним документом, который называется Конституция Республики Казахстан, - заключил Виктор КИЯНСКИЙ. Конституция Республики Казахстан — основной закон Казахстана. Действующая Конституция Республики Казахстан была принята на всенародном референдуме 30 августа 1995 года. Этот день является государственным праздником — Днём Конституции Республики Казахстан. Принятию основного закона страны предшествовало широкое обсуждение проекта Конституции населением страны. В общей сложности состоялось около 33 тысяч коллективных обсуждений проекта, в которых приняли участие более 3 млн граждан. Во время обсуждений было внесено почти 30 тысяч предложений и замечаний. В 55 статей были внесены более 1100 поправок и дополнений.Виктор КИЯНСКИЙ