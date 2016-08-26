Всего в региональном конкурсе принимали участие 18 предприятий области. - Мы участвуем в конкурсе первый раз. Наш швейный цех "Балалар kids" работает уже год, мы шьем мягкие детские игровые модули. Они изготовлены из поролона и кожаного винила, который абсолютно безопасен для деток. Модули удобны тем, что их можно взять с собой даже на улицу, потому как их легко постирать. К тому же большие конструкторы могут служить, к примеру, домиком, а потом из этих же модулей можно сложить бассейн или спортивный мат. Отмечу, что играя в наши игрушки, ребенок развивает моторику рук, учит цвета, цифры и животных, - пояснила менеджер швейного цеха "Балалар kids" Жанара ШАЯХМЕТОВА. - Купить нашу продукцию можно в нашем цеху или же заказать в социальных сетях. Цены у нас начинаются от двух тысяч тенге, поэтому купить их для своего ребенка может почти каждый. Также Жанара ШАЯХМЕТОВА отметила, что их цех - это социальный бизнес и у них работают только выпускники детских домов. Награждал победителей аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ, который рассказал, что в текущем году на субсидирование малого и среднего бизнеса было выделено 2,8 млрд тенге. Из 18 участников призовые места заняли только три предпринимателя. Так, первое место заняло ТОО "Родник", второе место - питьевая вода "Дем" из Каратюбинского района и третье - изготовление молочной продукции из Бокейординского района. Победитель регионального конкурса представит ЗКО на республиканском конкурсе "Товар года-2016". Конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана» проводилась сразу по трем номинациям - «Лучшие товары производственного назначения», «Лучшие товары для населения» и «Лучшие продовольственные товары»