Сегодня, 26 августа, состоялось торжественное открытие здания суда, которое располагается в 5 микрорайоне рядом с Назарбаев Интеллектуальной школой. На открытие приехал председатель судебной коллегии по гражданским делам Веховного суда РК Елис АБДЫКАДЫРОВ. - С древнейших времен у казахов главным символом справедливости является институт биев. В современном обществе судьи имеют такой же высокий авторитет, как когда-то бии. Сегодня мы с вами наблюдаем открытие суда. За счет средств местного бюджета было построено новое 4-этажное здание суда №2 города Уральска общей площадью 7478 квадратных метров. Я выражаю благодарность от имени верховного судьи акиму ЗКО Алтаю КУЛЬГИНОВУ, - выразил слова благодарности Елис АБДЫКАДЫРОВ. Аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ отметил, что символично, что открытие суда совпало с приближающимся Днем Конституции. - Сегодня мы отмечаем знаменательное событие - открытие здания горсуда. Это здание приукрасит облик города, но вместе с тем оно будет служить интересам города. До этого горсуд находился в немного стесненных условиях, новое здание построили, чтобы гражданам было удобно, - сказал Алтай КУЛЬГИНОВ.