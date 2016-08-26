Организатором акции выступило общественное объединение «Центр семьи «Ақ Отау» при поддержке городского акимата.Наше объединение в рамках проекта «Поддержка лиц без определенного места жительства», который мы выиграли через отдел труда и социальных программ, проводит акцию по выявлению туберкулеза среди людей без определенного места жительства, - говорит председатель «Центр семьи «Ақ Отау» Алтынай ИСКАЛИЕВА. - Сегодня лиц без определенного места жительства, так называемых бомжей, помоют, постригут, выдадут одежду, покормят горячим обедом, а самое главное - их осмотрят врачи. Медицинская помощь им просто необходима как любому другому человеку. Хорошо, что нас поддержали областное управление здравоохранения и сегодня наших подопечных осмотрит врач-фтизиатр, отоларинголог, а женщин - гинеколог.Добровольно-принудительную помывку многие бездомные горожане восприняли без особого восторга и некоторых пришлось в буквальном смысле «вылавливать» по городу при помощи сотрудников полиции. С утра в центре адаптации медицинский осмотр смогли пройти 30 человек, из них 10 проживают в центре адаптации. Со слов организаторов, сегодняшняя акция должна охватить около 70 бездомных горожан. После того как каждый «приглашенный» помылся, постригся и переоделся в не новую, но чистую одежду, его приглашали в передвижной флюромобиль, где он проходил флюорографию, а также его осматривали врачи - отоларинголог и фтизиатр. - Очень хорошо, что у нас есть сейчас возможность провести обследование лиц без определенного места жительства,Таким образом, мы сможем выявить больных туберкулезом и направить на лечение. Туберкулез - это болезнь, которая часто выявляется у таких людей и необходимо ее лечить, в противном случае, такой больной принесет вред не только себе, но и окружающим.