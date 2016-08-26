фото из соцсети ВКВ редакцию "МГ" были присланы фото, на которых видно, как солдаты-срочники моют свою служебную газель на колонке в районе остановки Мехового комбината по улице Джанибекская. По словам пользовательницы ВК Раушан, эти фото она сделала 21 августа. - Прошу обратить внимание жителей города и принять какие-то меры по поводу того, что военные неоднократно моют свою служебную машину на нашей колонке. На каждое замечание с нашей стороны, они говорят: "Мы не моем, мы просто набираем воду". А потом, когда они уезжают, к колонке просто невозможно подойти, лужи вокруг километровые , - заявила в своем письме жительница Уральска Раушан. - Видя как это делают госслужащие, остальные жители стали делать точно также. Стоят целый день возле колонки, делают что хотят, моют, что хотят, как будто это их личная мойка. Так ведь не делается. Туда за водой ходят и старики, и дети.фото из соцсети ВК