Теперь дурному примеру следуют все, кто проезжает мимо этой колонки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 7ceda710-acac-4341-b6cc-7dc2d7eed50f фото из соцсети ВКВ редакцию "МГ" были присланы фото, на которых видно, как солдаты-срочники моют свою служебную газель на колонке в районе остановки Мехового комбината по улице Джанибекская. По словам пользовательницы ВК Раушан, эти фото она сделала 21 августа. - Прошу обратить внимание жителей города и принять какие-то меры по поводу того, что военные неоднократно моют свою служебную машину на нашей колонке. На каждое замечание с нашей стороны, они говорят: "Мы не моем, мы просто набираем воду". А потом, когда они уезжают, к колонке просто невозможно подойти, лужи вокруг километровые , - заявила в своем письме жительница Уральска Раушан. - Видя как это делают госслужащие, остальные жители стали делать точно также. Стоят целый день возле колонки, делают что хотят, моют, что хотят, как будто это их личная мойка. Так ведь не делается. Туда за водой ходят и старики, и дети. 8dd3b3f4-fa51-4d06-a255-75f948eeebf4 фото из соцсети ВК13717c0c-3ae2-49a3-9bc7-6c43879a2292 d6ad0856-a4ed-418e-9596-c1de8a590791 e96fb0a4-9d05-46a3-940a-1a318f9c48db  