Кроме этого, было зарегистрировано 25 суицидальных попыток, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото с сайта www.liter.kz В управлении здравоохранения рассказали, что в прошлом году за восемь месяцев было совершено 83 суицида и 91 попытка покончить жизнь самоубийством. - Самыми распространенными причинами совершения суицида являются у мужчин - семейные крнфликты, у женщин - финансовые проблемы и у подростков - семейные проблемы и неразделенная любовь. Психологи постоянно проводят работу со школьниками для выявления детей с аутодеструктивным поведением. Статистика показывает, что чаще всего попытки суицида происходят в районах, - пояснила заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО по организации медицинской помощи Нуржамал ЖУМАГУЛОВА. - Также стоит отметить, что по способу суицидальных попыток наиболее распространенными стало отравление уксусом или медицинскими препаратами. Однако в в ДВД ЗКО заявили, что за семь месяцев текущего года по области было совершено 192 суицида из которых 82 - это попытки, а в 2015 году 280 фактов самоубийства из них 112 не имели летального исхода.