Пожар произошел сегодня, 25 августа, в поселке Ветелки Зеленовского района ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". pozhar zerno othodyi (14) На месте пожара заместитель начальника пожарной безопасности Дамир ЕРМАГАМБЕТОВ сообщил, что сначала загорелась трава на поле рядом со складом. Однако ни местные жители, ни хозяин склада не сообщили об этом пожарным. - Склад принадлежит ТОО "Уральская сельхозопытная станция", - рассказал Дамир ЕРМАГАМБЕТОВ. - Там, по словам владельца, находится около 30 тонн зерноотходов. Вначале загорелась трава в степи, потом ветер поднялся и загорелся склад. При тушении у нас были трудности. Во-первых, шифер на крыше "стрелял" от огня, а во-вторых, двери склада были заварены, и нам пришлось их выдергивать при помощи троса и машины. Ко всему прочему внутри была высокая температура. Спустя некоторое время на место пожара прибыл трактор, который пропахал землю вокруг склада, чтобы огонь не распространялся. Опасность была в том, что в нескольких сотнях метров находится склад, где хранится зерно. Жители поселка, в свою очередь, как могли помогали пожарным. На лошадях они привозили бочки с водой для ранцевых огнетушителей. В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что в 17.42 пожар был локализован. - Сигнал поступил на пульт пожарных в 16.10, - рассказала пресс-секретарь ДЧС ЗКО Бибигуль НУРМУХАНОВА. - Горела кровля склада для хранения зерноотходов. Площадь горения склада составила 560 квадратных метров. Площадь пожара в степи составила 5 гектаров. На месте работали 53 человека личного состава и 11 единиц техники. Хотелось бы обратиться к жителям области с просьбой быть осторожными с огнем, так как сейчас пожароопасная ситуация. pozhar zerno othodyi (1) pozhar zerno othodyi (2) pozhar zerno othodyi (3) pozhar zerno othodyi (4) pozhar zerno othodyi (5) pozhar zerno othodyi (6) pozhar zerno othodyi (7) pozhar zerno othodyi (8) pozhar zerno othodyi (9) pozhar zerno othodyi (10) pozhar zerno othodyi (11) pozhar zerno othodyi (13) pozhar zerno othodyi (12) pozhar zerno othodyi (15) Фото Медета МЕДРЕСОВА