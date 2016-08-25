На месте пожара заместитель начальника пожарной безопасности Дамир ЕРМАГАМБЕТОВ сообщил, что сначала загорелась трава на поле рядом со складом. Однако ни местные жители, ни хозяин склада не сообщили об этом пожарным. - Склад принадлежит ТОО "Уральская сельхозопытная станция", - рассказал Дамир ЕРМАГАМБЕТОВ. - Там, по словам владельца, находится около 30 тонн зерноотходов. Вначале загорелась трава в степи, потом ветер поднялся и загорелся склад. При тушении у нас были трудности. Во-первых, шифер на крыше "стрелял" от огня, а во-вторых, двери склада были заварены, и нам пришлось их выдергивать при помощи троса и машины. Ко всему прочему внутри была высокая температура. Спустя некоторое время на место пожара прибыл трактор, который пропахал землю вокруг склада, чтобы огонь не распространялся. Опасность была в том, что в нескольких сотнях метров находится склад, где хранится зерно. Жители поселка, в свою очередь, как могли помогали пожарным. На лошадях они привозили бочки с водой для ранцевых огнетушителей. В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что в 17.42 пожар был локализован. - Сигнал поступил на пульт пожарных в 16.10, - рассказала пресс-секретарь ДЧС ЗКО Бибигуль НУРМУХАНОВА. - Горела кровля склада для хранения зерноотходов. Площадь горения склада составила 560 квадратных метров. Площадь пожара в степи составила 5 гектаров. На месте работали 53 человека личного состава и 11 единиц техники. Хотелось бы обратиться к жителям области с просьбой быть осторожными с огнем, так как сейчас пожароопасная ситуация.