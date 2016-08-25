Одна из самых оживленных улиц Уральска - это проспект Евразия. Замену инженерных сетей по этой улице ТОО "Альтаир" начало еще весной. Из-за этого весь транспорт был вынужден объезжать участок дороги от моста в районе второй базы до улицы Айтиева по улице Деповская. 23 июня этот участок проспекта Евразия все-таки открыли, что разгрузило транспортный поток на перекрестках Маметова-Мендалиева и Петровского-Маметова.Однако водители столкнулись с еще одной проблемой, когда закрыли проспект Евразия от улицы Мухита до Айтиева. Теперь автобусы вынуждены ехать по Евразии до улицы Мухита, сворачивать на нее и делать объезд до Айтиева, чтобы вернуться на свой маршрут. Кстати, сейчас закрыта одна полоса дороги по проспекту Евразия от Курмангазы до проспекта Достык.Не менее сложная ситуация и с дорогой по улице Ихсанова, которую на ремонт закрыли аж 8 апреля от улицы Курмангазы до Мухита и чуть позже закрыли от проспекта Достык до Курмангазы. Сейчас из-за того, что участок дороги по улице Ихсанова от проспекта Достык до Курмангазы еще закрыт, кстати, когда его откроют - непонятно, водителям приходится делать объезд по самой ближайшей параллельной улице Сарайшык. Улица Темира Масина также закрыта, там идет замена инженерных сетей.Когда весной начали закрывать участки дорог на ремонт, на перекрестках, где большой поток машин, стояли регулировщики. Сейчас, несмотря на то, что проспект Достык еще закрыт, и объезд совершается по улице Ескалиева, сотрудников полиции, к сожалению, там нет и люди вынуждены стоять в часы-пик в огромной пробке.В пробках люди стоят и на перекрестке улиц Маметова и Курмангазы, там перекрыли одну сторону проезжей части для замены труб. Из-за этого затруднено движение в сторону площади имени Маншук Маметовой. Регулировщик там также отсутствует.