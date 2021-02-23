Пятеро погибших из шести являлись жителями села Базартобе Акжайыкского района, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Шесть человек погибли в страшной аварии на автодороге Уральск-Атырау (фото) 22 февраля произошло страшное ДТП. На автодороге Уральск-Атырау столкнулись "Тойота" и "Лада". На месте аварии погибли шесть человек - оба водителя и все пассажирки "Лады", еще один человек (пассажир "Тойоты) был госпитализирован в больницу села Тайпак. По словам акима района Калияра Айтмухамбетова, в автомобиле "Лада" находились жители села Базартобе. - В машине был водитель и четыре жительницы Базартобе. Они приехали в Тайпак: кто в больницу, кто по другим своим делам. Авария произошла, когда они ехали обратно в Базартобе, - рассказал Калияр Айтмухамбетов. Погибшими оказались четыре женщины 47, 32, 28, 26 лет и 38-летний мужчина. Аким села Базартобе Акжайыкского района Боранбай Кдыргожин в телефонном разговоре с корреспондентом "МГ" сообщил, что в данный момент тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу в Уральск. – Вчерашняя авария забрала жизнь пятерых наших односельчан, это очень большое горе для нас. Мы все скорбим вместе с родными и близкими погибших. Две погибшие женщины работали в сельской школе, третья погибшая жила в соседнем селе, четвертая - домохозяйка, мужчина-водитель работал в доме культуры. У всех у них семьи, дети. У одной погибшей остались четверо детей школьного возраста. Сегодня я направлю в город две машины, чтобы привезти их тела. Со стороны акимата будет оказана помощь в организации похорон. Всем селом будем предавать земле погибших, ведь нелегко хоронить разом пять человек, - сообщил Боранбай Кдыргожин. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что по факту ДТП начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".  Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    