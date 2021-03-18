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Социум

Нельзя было сделать по-другому. В акимате рассказали о берегоукреплении реки Урал и вырубке деревьев

Проектировщики рассказали, что без вырубки деревьев нельзя было обойтись, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 18 марта, в городском акимате состоялась встреча заместителя акима Уральска Асхата Кульбаева с руководителями управлений и представителями организации, которая проектировала берегоукрепительные работы реки Урал. На встрече рассказали, какие работы будут проведены по укреплению берега реки и почему на общественных слушаниях приняли участие всего два человека. Асхат Кульбаев отметил, что сейчас начались подготовительные работы по укреплению берега реки Урал, что вызвало
Кристина Кобина
Нельзя было сделать по-другому. В акимате рассказали о берегоукреплении реки Урал и вырубке деревьев
Проектировщики рассказали, что без вырубки деревьев нельзя было обойтись, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
(без названия)
(без названия)
Сегодня, 18 марта, в городском акимате состоялась встреча заместителя акима Уральска Асхата Кульбаева с руководителями  управлений и представителями организации, которая проектировала берегоукрепительные работы реки Урал. На встрече рассказали, какие работы будут проведены по укреплению берега реки и почему на общественных слушаниях приняли участие всего два человека. Асхат Кульбаев отметил, что сейчас начались подготовительные работы по укреплению берега реки Урал, что вызвало очень много шума и комментариев от местных жителей из-за вырубки деревьев. - Я хотел бы дать пояснения и рассказать предысторию проекта. За последние десятилетия, именно в том месте, где сейчас проводятся подготовительные работы к укреплению берега появилась угроза подмыва, в связи с этим было принято решение о выделении средств для проектирования и проведения работ. После окончания проектирования 25 июля 2017 года было опубликовано объявление отделом строительства города Уральск о проведении общественных слушаний, которые были назначены на 14 августа. То есть, все нормы были соблюдены. С точки зрения проведения процедуры никаких нарушений, как вы видите, не было, единственная претензия, которая возникла к государственным органом это присутствие двух местных жителей на слушаниях. Если вы посмотрите протокол и сами подписи то лица, которые присутствовали там, это президент областной экологической организации ЗКО, инженер-гидрометр РГП "Казводхоз", главный инженер проектной организации, заместитель руководитель Жайык-Каспийской бассейновой инспекции, главный специалист отдела строительства, местные жители, в том числе инженеры и экологи. Хотел бы поставить на этом точку, - сказал замакима. - Объявления были и кто захотел прийти на слушания, тот пришел. Тем более были люди из профессионального круга. Со слов Асхата Кульбаева, на сегодняшний день идет ссылка на то, что уровень Урала не поднимается, а лучшее укрепление берега - деревья. - Так самое интересное в том, что подмыв берега идет с нижней части, то есть на сегодняшнем урезе воды и во время паводков, когда уровень воды поднимается, происходит капиллярный подсос влаги, в этом случае есть скрытые подмывы, которые находятся ниже уровня воды, там собственно и происходит обрушение. Были высказывания, что самый лучший способ берегоукрепления является лес, но это ни для кого ни секрет, что вдоль течения русла Урала, вплоть до Атырау мы видим самосплавленные останки деревьев достаточно большого возраста, которые в результате подмыва берегов обрушались и сплавлялись вниз по течению, - дополнил заместитель акима. К слову, замакима пообещал, что общественные слушания, которые будут проводиться по Переволочной роще, будут размещены на первых полосах газет. Затем выступила главный инженер ТОО "Уралводпроект" Юлия Коновалова, которая является главным инженером двух проектов по укреплению берега. - Один проект это укрепление берега от улицы Шамсутдинова до пристани реки Урал. Его протяженность составляет 286 метров, второй проект от улицы Стрижаченко до улицы Шамсутдинова, тут протяженность - 386 метров. Люди живут там и спасаются как могут, они укрепляли берег самостоятельно - бытовыми отходами, строительным мусором, шинами. Вот представьте, что этот 9 метровый берег полностью состоит из отходов и если посмотреть, то это полная антисанитария, тут необходимо принимать срочные меры. Поэтому было решено убрать мусор и укрепить берег, - рассказала Юлия Коновалова. Главный инженер отметила, что по проекту предусмотрено откосное берегоукрепление частично с вертикальными стенками. - По первому проекту ( от улицы Шамсутдинова до пристани реки Урал) - будет предусмотрена пешеходная дорожка. Ширина дамбы составит 5 метров. Со стороны берега будут идти перильные ограждения, а со стороны частных домов предусмотрена посадка кустарников. В этом проекте также предусмотрен большой лестничный сход к реке шириной 3 метра по улице Шамсутдинова, а в районе пристани - лестничный сход. Там же будет водоспускное сооружение, вернее оно было, но так как эта часть попала в зону строительства, то мы его обновим. А вот по второму проекту ( от улицы Стрижаченко до Шамсутдинова) будет в принципе такое же крепление и поверху предусмотрена пешеходная дорожка, но на этом участке высота берега везде разная и нам пришлось сделать по пешеходной дорожке ступени, также три спуска для инвалидов, чтобы они тоже могли спуститься к берегу. Наше берегоукрепление соединяется с существующим берегокреплением возле собора Михаила Архангела. Мы просто все соединили, но дальше пристани не проектировали, там в этом нет необходимости, - рассказала Юлия Коновалова. Главный инженер считает, что это хороший проект для местных жителей, они смогут проводить время на свежем воздухе. Также Юлия Коновалова ответила на переживания уральцев по вырубке деревьев. - Дело в том, что там нельзя было сделать по-другому, осталось настолько мало берега, что без вырубки там невозможно сделать никакое берегоукрепление, но в проекте предусмотрена посадка вырубленных деревьев в пятикратном размере, - заверила главный инженер ТОО "Уралводпроект". Напомним, 8 марта на улицу Есаульскую в районе Курени приехали рабочие с бензопилами, чтобы спилить деревья. Местные жители стали распространять фотографии спиленных деревьев в социальной сети, что вызвало негодование у уральцев. Позже выяснилось, что там проводят подготовительные работы к укреплению берега реки Урал.  
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Асхат Кульбаев
На общественных слушаниях было два человека. В акимате рассказали все о проекте берегоукрепления Урала
На общественных слушаниях было два человека. В акимате рассказали все о проекте берегоукрепления Урала
Юлия Коновалова Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
Урал укрепление берега

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