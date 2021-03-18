Нельзя было сделать по-другому. В акимате рассказали о берегоукреплении реки Урал и вырубке деревьев

Проектировщики рассказали, что без вырубки деревьев нельзя было обойтись, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 18 марта, в городском акимате состоялась встреча заместителя акима Уральска Асхата Кульбаева с руководителями управлений и представителями организации, которая проектировала берегоукрепительные работы реки Урал. На встрече рассказали, какие работы будут проведены по укреплению берега реки и почему на общественных слушаниях приняли участие всего два человека. Асхат Кульбаев отметил, что сейчас начались подготовительные работы по укреплению берега реки Урал, что вызвало