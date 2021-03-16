Неплательщиков алиментов и штрафов ищут полицейские Актюбинской области

За три дня силовики "выловили" 39 должников. Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, для снижения количества неустановленных должников и неплательщиков алиментов с 11 по 14 марта на территории области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер». - В ходе проведения ОПМ установлено местонахождение 39 разыскиваемых лиц, 24 из них должники и 15 - неплательщики алиментов, - рассказали в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комменти