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Происшествия

Неплательщиков алиментов и штрафов ищут полицейские Актюбинской области

За три дня силовики "выловили" 39 должников. Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, для снижения количества неустановленных должников и неплательщиков алиментов с 11 по 14 марта на территории области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер». - В ходе проведения ОПМ установлено местонахождение 39 разыскиваемых лиц, 24 из них должники и 15 - неплательщики алиментов, - рассказали в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комменти
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Неплательщиков алиментов и штрафов ищут полицейские Актюбинской области
За три дня силовики "выловили" 39 должников.
В Атырау водитель иномарки с поддельными номерами собрал более 2 млн тенге штрафов
В Атырау водитель иномарки с поддельными номерами собрал более 2 млн тенге штрафов
Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, для снижения количества неустановленных должников и неплательщиков алиментов с 11 по 14 марта на территории области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер». - В ходе проведения ОПМ установлено местонахождение 39 разыскиваемых лиц, 24 из них должники и 15 -  неплательщики алиментов, - рассказали в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ
полиция штрафы должники алименты

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