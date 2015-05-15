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Шоу-бизнес

Неподдельные эмоции мужчины-дальтоника, впервые увидевшего все цвета радуги

EnChroma glasses – революционно новые очки, которые выглядят как солнцезащитные, но при этом позволяют людям, страдающим от дальтонизма увидеть истинный цвет окружающего мира. Кэтрин Эмпи подарила своему младшему брату Опи Хьюзу, страдающему от этой болезни, очки EnChroma и сняла на видео его эмоции, когда он впервые в жизни смог увидеть все цвета радуги. Мужчина был настолько переполнен эмоциями, что когда его спросили, работают ли очки, он просто кивал головой пытаясь сдержать слёзы радости. Эти очки – дорогое удовольствие и Опи не мог себе их позволить, тогда его старшая сестра создала стра
gorod
Неподдельные эмоции мужчины-дальтоника, впервые увидевшего все цвета радуги
20151505124332
20151505124332
EnChroma glasses – революционно новые очки, которые выглядят как солнцезащитные, но при этом позволяют людям, страдающим от дальтонизма увидеть истинный цвет окружающего мира. Кэтрин Эмпи подарила своему младшему брату Опи Хьюзу, страдающему от этой болезни, очки EnChroma и сняла на видео его эмоции, когда он впервые в жизни смог увидеть все цвета радуги. Мужчина был настолько переполнен эмоциями, что когда его спросили, работают ли очки, он просто кивал головой пытаясь сдержать слёзы радости. Эти очки – дорогое удовольствие и Опи не мог себе их позволить, тогда его старшая сестра создала страницу на фонде по сбору средств и с помощью неравнодушных людей помогла своему брату увидеть все цвета. fTpCTDwjHZQ Источник: Ультрамарин

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