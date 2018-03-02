Непогода в Великобритании унесла жизни двух взрослых и ребенка

Жертвами непогоды в Великобритании стали три человека. Один из них – ребенок, сообщает МИР-24. Фото с сайта Reuters На территории юго-западной Англии и на юге Уэльса объявлен красный уровень опасности. Виновником стали атлантический шторм «Эмма» и антициклон «Зверь с Востока», информирует BBC. На юго-западе Англии автомобиль въехал в жилой дом из-за сильных снегопадов и аномальных холодов. Этот инцидент привел к гибели семилетней девочки. Еще одной жертвой удара стихии стала 75-летняя женщина. Ее тело нашли на одной из улиц Лидса. 46-летний мужчина скончался в результате ДТП с грузовиком около