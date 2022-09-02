- В вышеуказанное время в атмосферном воздухе города установлен факт превышения показателя содержания сероводорода (токсичный газ, действующий непосредственно на нервную систему - прим. автора) в несколько раз над предельно допустимой концентрацией. На станции №109 «Восток» произошло превышение в 5,3 раза, на станции №103 «Шагала» - в 5 раз, на станции №112 «Акимат» - в 3,2 раза, на станции №114 «Загородная» - в 3,9 раза и на станции № 108 «ТКА» - в 9,23 раза. В это время направление ветра было юго-восточное... в сторону расположенных объектов ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», - говорится в сообщении.По факту нарушения документы направлены в департамент санитарно-эпидемиологического контроля для привлечения АНПЗ к административной ответственности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
