Установлено превышение показателя содержания сероводорода в несколько раз. В отношении Атырауского нефтеперерабатывающего завода завели уголовное дело Фото: anpz.kz Несколько ночей жители Атырау жалуются на неприятный запах в городе. Некоторые страдают головными болями, слабостью и тошнотой. Областной департамент экологии в этой связи начал внеплановую проверку АНПЗ. В пресс-службе министерства экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что в ночь на первое сентября специалисты провели анализ данных станций мониторинга качества воздуха.
- В вышеуказанное время в атмосферном воздухе города установлен факт превышения показателя содержания сероводорода (токсичный газ, действующий непосредственно на нервную систему - прим. автора) в несколько раз над предельно допустимой концентрацией. На станции №109 «Восток» произошло превышение в 5,3 раза, на станции №103 «Шагала» - в 5 раз, на станции №112 «Акимат» - в 3,2 раза, на станции №114 «Загородная» - в 3,9 раза и на станции № 108 «ТКА» - в 9,23 раза. В это время направление ветра было юго-восточное... в сторону расположенных объектов ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», - говорится в сообщении.
По факту нарушения документы направлены в департамент санитарно-эпидемиологического контроля для привлечения АНПЗ к административной ответственности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.