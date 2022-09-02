Фотография стала вирусной. Фото лежащего со смартфоном на линейке ребёнка сняли в ЗКО Фото из социальных сетей Фотография, снятая на линейке первого сентября, облетела казнет. Так как День знаний совпал с посланием президента, её активно начали использовать для мемов. Как выяснили журналисты Sputnik Казахстан, фотография сделана в селе Караозен Казталовского района ЗКО. Мальчика зовут Жанасыл и он посещает детский сад. На линейку он пришёл вместе с мамой и братом-школьником. Мама мальчика работает в этом же учебном заведении. Женщина так и не узнала, кто сфотографировал её сына и что в этот момент смотрел Жанасыл.