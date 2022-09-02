В Минтруда заверили, что государство принимает на себя обязательства по недопущению роста бедности среди пожилого населения. Средняя пенсия в Казахстане вырастет за три года почти на треть Первого сентября в послании народу Казахстана президент сказал, что следует последовательно довести минимальную базовую ставку пенсии до 70% от прожиточного минимума, а максимальную – до 120%. Также необходимо разработать эффективную инвестиционную стратегию Единого накопительного пенсионного фонда. В пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения рассказали о предстоящих преобразованиях в рамках проекта Социального кодекса:
  • в период с 2023 по 2027 годы предусматривается поэтапное доведение размеров минимальной базовой пенсии с 54 до 70%, максимальной – со 100 до 120% от величины прожиточного минимума. За этот период размер базовой пенсий будет повышен в среднем до 51%. При этом ежегодный рост среднего размера базовой пенсии будет составлять порядка 13% и коснётся всех двух миллионов пенсионеров.
  • с первого января 2023 года для граждан, выходящих на пенсию, предусматривается повышение величины максимального дохода, используемого для исчисления солидарных пенсий с 46 до 55 месячных расчётных показателей.
Предлагаемые меры позволят к 2025 году повысить совокупную пенсию в среднем на 27% (в течение трёх лет – со 109 до 138 тысяч тенге) и увеличить удельный вес государственных выплат в совокупной пенсии.