- Для проведения мероприятий, сценического оформления и оформления мест проведения праздничных мероприятий, также обеспечения необходимыми техническими средствами, награждения победителей конкурса из бюджетных средств выделено шесть миллионов тенге. Ещё три миллиона тенге планируется направить на праздничный фейерверк. Хочу отметить, что остальные мероприятия также организуются при поддержке предпринимателей, которые в качестве подарка городу берут часть расходов на себя, - рассказал замакима Уральска Мирболат Нуржанов на площадке в региональной службе коммуникаций.

С 3 по 17 сентября на арбате на улице Дины Нурпеисовой будет организована ярмарка ремесленников.

С 31 августа до 5 сентября в спортивном клубе «Орал» проводится турнир по волейболу на кубок акима Уральска.

В 19.00 7 сентября в драматическом театре имени А.Н. Островского пройдёт «Қазақша StendUp».

8 сентября в 19.00 в ДК молодежи пройдут игры КВН на кубок акима города.

10 сентября в 20.00 в амфитеатре центра культуры и искусства имени Кадыра Мырза Али пройдет фестиваль традиционного искусства «Жайық сазы».

10 и 17 сентября с 8.00 до 13.00 часов по улице Ихсанова, также 11 и 18 сентября в такое же время перед торговым домом «Жангир хан» пройдёт сельскохозяйственная ярмарка.

11 сентября в 17.00 часов в амфитеатре сквера М.Шолохова пройдёт детский танцевальный фестиваль «Бишілер қаласы».

в 17.00 часов в амфитеатре сквера М.Шолохова пройдёт детский танцевальный фестиваль «Бишілер қаласы». 11 сентября в 19.00 в Ледовом Дворце спорта пройдёт турнир ММА. Гостем турнира станет чемпион UFC Дамир Исмагулов. А бронзовый призёр Олимпиады Екатерина Лариона дебютирует в этом виде спорта в составе местной команды. Цена билета - 2 000 тенге. Организатор мероприятия Alash Pride FC.

12 сентября 20.00 на площади Первого президента будет организован концерт «BRASS VIBES» с участием городского духового оркестра и инструментального ансамбля.

13 сентября в 19:00 в казахском драматическом театре имени Х.Букеевой пройдет международный показ мод «UralskFashionWeek» с участием модельеров из Узбекистана, Кыргызстана и других регионов Казахстана.

14 сентября в 20:00 в концертном зале «Атамекен» состоится вечер классической музыки «Орал опера».

15 сентября в 19:00 в амфитеатре центра культуры и искусства им. Адыра Мырза Али пройдёт концерт «Біз бақытты баламыз» с участием воспитанников уральских школ и студий искусств.

15-16 сентября в 19.00 в зрительном зале ДК молодежи пройдет областной IV фестиваль искусств «Жайықтың би әлемі». 16 сентября в 11.00 часов состоится заключительный гала–концерт фестиваля.

16 сентября в 18.00 на стадионе «Акжайык» пройдёт товарищеский матч «Жұлдызды футбол» между двумя командами (это звёзды города, которые вносят свой вклад в развитие Уральска в разных сферах) против медиа-футбольной команды «Назар аудар».

16 сентября в 18.00 в амфитеатре центра культуры и искусства имени Кадыра Мырза Али пройдет республиканский айтыс «Жырлайды Жайық».

17 сентября в 11.00 часов по арбату на улице Д.Нурпеисовой пройдет ярмарка местных товаропроизводителей «Сапалы өнім».

17 сентября в 11.00 также на арбате состоится конкурс художников, фотографов и мобилографов «Сүйікті қалам-Оралым».

17 сентября на арбате пройдёт фестиваль цветов и выставка национальных блюд.

17 сентября в 14.00 в Зачаганске отроют конноспортивный комплекс. Здесь же будет организована выставка юрт и конн-спортивные игры.

17 сентября в 16.00 в посёлке Зачаганск торжественно откроют частный детский сад, а в 16.30 в состоится открытие дома культуры.

17 сентября в 20.00 на стадионе имени П.Атояна состоится праздничный театрализованный гала-концерт и фейерверк, посвященный Дню города. Здесь выступят звезды казахстанской эстрады Маржан Арапбаева, Argonya, Sadraddin, а также артисты, различные народные, танцевальные, этно-фольклорные ансамбли.

18 сентября в 10.00 в веревочном парке пройдёт велогонка «Jaiyq Bike Fest».

После двух лет пандемии День города планируют отметить с размахом и провести 26 мероприятий, из которых 15 культурно-массовых, семь спортивных и другие. Датой основания Уральска считается 1613 год. Однако большинство учёных считает, что городу как минимум, 700 лет.