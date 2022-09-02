С 15 августа он исполнял обязанности заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Казахстана. Серик Жумангарин стал заместителем премьер-министра – министром торговли Фото: gov.kz 15 августа президент освободил Бахыта Султанова от должности заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции. Исполняющим обязанности был назначен Серик Жумангарин, который ранее занимал должность председателя агентства по защите и развитию конкуренции. Премьер, представляя Жумагарина коллективу Минторговли, называл его человеком ответственным и инициативным. Второго сентября Серик Жумангарин назначен заместителем премьер-министра – министром торговли и интеграции. Соответствующий указ подписал президент, сообщает Акорда.