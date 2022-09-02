Ведомство заверяет, что за следующие пять лет в Казахстане примут меры по улучшению системы здравоохранения. Первого сентября в послании народу Казахстана президент сказал, что планка пенсионного возраста для женщин будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года. В пресс-службе министерства труда пояснили, что мера принята с учётом негативного влияния пандемии коронавируса на здоровье и продолжительность жизни граждан.
- В течение последующих пяти лет будут приняты меры по улучшению системы здравоохранения. При этом особое внимание будет уделено сельской медицине, созданию и расширению сети реабилитационных центров, направленных на восстановление и поддержку здоровья граждан, - говорится в сообщении.
Напомним, в мае этого года вице-премьер говорил, что вопрос о снижении пенсионного возраста в Казахстане будет обсуждаться, так как эту тему регулярно поднимают шахтёры и матери детей с инвалидностью. Комментируя вопрос здоровья людей предпенсионного возраста, министр здравоохранения сказала, что женщины в Казахстане живут на 9 лет дольше мужчин. При этом медики говорят, что у многих казахстанцев предпенсионного возраста бывают по пять и более заболеваний.