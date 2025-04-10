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Социум

«Непроглядный туман»: прогноз погоды для жителей Западного Казахстана на 11 апреля

По данным РГП «Казгидромет», 11 апреля в Западно-Казахстанской области ожидается туман и гололед.
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«Непроглядный туман»: прогноз погоды для жителей Западного Казахстана на 11 апреля

Несмотря на отсутствие осадков, жители области заметят переменную облачность. Днем: +10+12 градусов тепла. Ночью: -1-3. Ветер юго-западный: 14 м/с.

Днем в Атырауской области +11+13 градусов тепла, переменная облачность, дождь. Ночью: +2+4. Ветер северо-восточный: 18 м/с.

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В Актюбинской области днем облачно, +5+7 градусов тепла, временами дождь. Ночью: +2+4 градуса. Ветер северо-западный: 12 м/с.

Днем в Мангистауской области переменная облачность, +11+13 градусов тепла, без осадков. Ночью: +6+6 градусов, временами дождь. Ветер северный: 19 м/с.

Фото: pixabay.com

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