Источник: Nur.kz Источник: Nur.kz Буллит нападающего "Югры" Никиты Гусева в рамках конкурса штрафных бросков на Матче звезд КХЛ 2015 года набрал рекордное количество просмотров на канале лиги в YouTube, передает Nur.kz со ссылкой на "Спорт-Экспресс". Ролик посмотрели 2 773 790 человек. Предыдущий рекорд по количеству просмотров (2 678 089) принадлежал видео с буллитом нападающего "Сент-Луиса" Владимира Тарасенко. Этот бросок форвард исполнил на Матче звезд КХЛ в 2012 году, когда выступал за СКА. Источник: Nur.kz  