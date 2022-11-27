Несколько магнитных бурь ожидается в декабре

Они будут средней и слабой интенсивности. SDO/NASA Три солнечные вспышки ожидаются в декабре: с 7 по 10 декабря (средняя интенсивность), с 15 по 17 декабря (средняя интенсивность), с 21 по 23 декабря (слабая интенсивность). В эти дни у метеозависимых людей может ухудшиться самочувствие или обостриться хронические заболевания. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.