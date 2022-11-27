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Социум

Несколько магнитных бурь ожидается в декабре

Они будут средней и слабой интенсивности. SDO/NASA Три солнечные вспышки ожидаются в декабре: с 7 по 10 декабря (средняя интенсивность), с 15 по 17 декабря (средняя интенсивность), с 21 по 23 декабря (слабая интенсивность). В эти дни у метеозависимых людей может ухудшиться самочувствие или обостриться хронические заболевания. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Дана Рахметова
Несколько магнитных бурь ожидается в декабре
Они будут средней и слабой интенсивности.
Мощная вспышка произошла на поверхности Солнца
Мощная вспышка произошла на поверхности Солнца
SDO/NASA Три солнечные вспышки ожидаются в декабре:
  • с 7 по 10 декабря (средняя интенсивность),
  •  с 15 по 17 декабря (средняя интенсивность),
  • с 21 по 23 декабря (слабая интенсивность).
В эти дни у метеозависимых людей может ухудшиться самочувствие или обостриться хронические заболевания. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
декабрь

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