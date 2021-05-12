Несколько улиц перекроют в Уральске во время Айт намаза

Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в регионе Айт намаз будет совершаться на открытом воздухе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Завтра, 13 мая, мусульмане будут отмечать Ораза айт, это праздник по окончанию священного месяца Рамазан. В этот день верующие совершают Айт намаз. В этом году мусульманам все же разрешили проводить коллективный Айт намаз, но только во дворах мечетей на открытом воздухе с соблюдением всех ограничительных мер. К слову, в прошлом году Айт намаз не проводился в мечетях Казахстана из-за распространения пандемии коро