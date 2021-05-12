Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум COVID-19

Несколько улиц перекроют в Уральске во время Айт намаза

Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в регионе Айт намаз будет совершаться на открытом воздухе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Завтра, 13 мая, мусульмане будут отмечать Ораза айт, это праздник по окончанию священного месяца Рамазан. В этот день верующие совершают Айт намаз. В этом году мусульманам все же разрешили проводить коллективный Айт намаз, но только во дворах мечетей на открытом воздухе с соблюдением всех ограничительных мер. К слову, в прошлом году Айт намаз не проводился в мечетях Казахстана из-за распространения пандемии коро
Арайлым Усербаева
Несколько улиц перекроют в Уральске во время Айт намаза
Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в регионе Айт намаз будет совершаться на открытом воздухе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Жертвоприношение в Курбан айт можно принести в онлайн-режиме
Жертвоприношение в Курбан айт можно принести в онлайн-режиме
Иллюстративное фото из архива "МГ" Завтра, 13 мая, мусульмане будут отмечать Ораза айт, это праздник по окончанию священного месяца Рамазан. В этот день верующие совершают Айт намаз. В этом году мусульманам все же разрешили проводить коллективный Айт намаз, но только во дворах мечетей на открытом воздухе с соблюдением всех ограничительных мер. К слову, в прошлом году Айт намаз не проводился в мечетях Казахстана из-за распространения пандемии коронавируса. По словам акима Уральска Абата Шыныбекова, по городу Айт намаз будет проводиться в четырех мечетях: Белая мечеть по проспекту Абая, мечеть имени Тажиден батыра по улице Досмухамедова, мечеть имени Тулбаева Мухаммед-Гарифа по улице 8 Марта и мечеть в поселке Серебрякова. – Айт намаз планируется провести в 7.00 во дворах мечетей на открытом воздухе. Соответственно с 5.00 до 8.00 будут перекрыты улицы, на которых расположены мечети. Проспект Абая будет перекрыт от улицы Айтиева до улицы Мухита. Улица Досмухамедова будет перекрыта от улицы Курмангазы до улицы Самарская. По улице 8 Марта движение будет приостановлено от тупика Исатая-Махамбета до улицы Абиша Кекилбаева. Здесь будут дежурить сотрудники полиции, - сообщил Абат Шыныбеков. Стоит отметить, что прихожане должны будут соблюдать все карантинные ограничения, быть в масках, соблюдать дистанцию и не посещать мечети при повышении температуры тела. Женщинам и детям рекомендовали совершить Айт намаз дома. Заместитель акима ЗКО Мухтар Манкеев предложил привлечь рабочую группу, которая будет следить за соблюдением санитарных норм. – По алгоритму на одного человека должно приходиться по четыре квадратных метра. Поручаю всем акимам районов организовать Айт намаз в соответствии с этими требованиями, - добавил Мухтар Манкеев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
мечеть айт-намаз

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article