улица Шолохова 11/1, 11/3А, 11/4 «Алтын Кар»;

улица Сады 30, АЗС «Беркут», АГЗС;

Уральское медико-социальное учреждение для престарелых и инвалидов общего типа, сауна «Каприз», «Женский Монастырь», АЗС «АУЛ».

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в ТОО «Батыс су арнасы», в связи заменой водопровода на улице Сады, 30 (Пансионат), временно отключат водоснабжение:Время проведения работ с 10:00 до 18:00 четвертого октября. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.