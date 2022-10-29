Несоответствия в питьевой воде выявили санврачи Атырау

Всего отобрано 405 проб питьевой воды, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" На сегодня в Атырауской области 99,6% населения обеспечены питьевой водой. Из них, из открытых источников - 94,1%, из подземных источников - 5,5% и децентрализованными источниками водоснабжения - 0,2 %, привозной водой пользуется 0,1 % населения. По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, с начала года с объектов водоснабжения отобрали 405 проб воды на санитарно-химические исследования. Из них по 46 проб не соответствовали гигиеническим нормативам. Из 406