Несовершеннолетний пострадал при столкновении мотоцикла и легкового авто в Уральске

ДТП произошло 31 октября в 18.30, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Столкновение мотоцикла и автомобиля "Фольксваген" произошло недалеко от остановки Белая Казарма. Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, 31 октября примерно в 19.00, 55-летний водитель за рулем автомобиля марки "Фольксваген" ехал по улице Луговая и на пересечении с главной дорогой окружного шоссе, не уступив дорогу, допустил столкновение с мотоциклом марки "Хонда", за рулем которого был несовершеннолетний. - Оба водителя будут привлечены к административной ответственности. Водитель "Фольксвагена" по статье 610 КоАП