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Происшествия Социум

Несовершеннолетний пострадал при столкновении мотоцикла и легкового авто в Уральске

ДТП произошло 31 октября в 18.30, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Столкновение мотоцикла и автомобиля "Фольксваген" произошло недалеко от остановки Белая Казарма. Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, 31 октября примерно в 19.00, 55-летний водитель за рулем автомобиля марки "Фольксваген" ехал по улице Луговая и на пересечении с главной дорогой окружного шоссе, не уступив дорогу, допустил столкновение с мотоциклом марки "Хонда", за рулем которого был несовершеннолетний. - Оба водителя будут привлечены к административной ответственности. Водитель "Фольксвагена" по статье 610 КоАП
Кристина Кобина
Несовершеннолетний пострадал при столкновении мотоцикла и легкового авто в Уральске
ДТП произошло 31 октября в 18.30, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Столкновение мотоцикла и автомобиля "Фольксваген" произошло недалеко от остановки Белая Казарма. Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, 31 октября примерно в 19.00, 55-летний водитель за рулем автомобиля марки "Фольксваген" ехал по улице Луговая и на пересечении с главной дорогой окружного шоссе, не уступив дорогу, допустил столкновение с мотоциклом марки "Хонда", за рулем которого был несовершеннолетний. - Оба водителя будут привлечены к административной ответственности. Водитель "Фольксвагена" по статье 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества", водитель мотоцикла по статье 612 КоАП РК "Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления", - пояснили в полиции ЗКО. Со слов пресс-секретаря управления здравоохранения ЗКО, вызов скорой помощи поступил в 18.43. - Карета скорой помощи прибыла на место ДТП за 5 минут, в результате пострадал 17-летний парень. Он был доставлен городскую многопрофильную больницу, ему диагностировали перелом нижней трети предплечья. Позже был переведен в Областную многопрофильную больницу, - пояснили в облздраве.
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ДТП несовершеннолетний мотоциклист

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