Нет договора, прежнего хозяина и тысяча машин на одном человеке: о чём спрашивали на собрании по иностранным авто в Уральске

Вечером 20 декабря глава региона встретился с владельцами авто с иностранными номерами, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Автовладельцев собрали в зале областной филармонии. Аким ЗКО Нариман Турегалиев сообщил, что с января следующего года в республике начнется легализация машин с иностранными номерами без уплаты утилизационного сбора. Переоформление обойдётся владельцу в 200 тысяч тенге, не считая небольших сумм за пошлины. Напомним, такое поручение дал президент Токаев во время своего обращения к народу. К слову, такая акция уже была в Казахстане. До первого мар