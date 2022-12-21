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Социум

Нет договора, прежнего хозяина и тысяча машин на одном человеке: о чём спрашивали на собрании по иностранным авто в Уральске

Вечером 20 декабря глава региона встретился с владельцами авто с иностранными номерами, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Автовладельцев собрали в зале областной филармонии. Аким ЗКО Нариман Турегалиев сообщил, что с января следующего года в республике начнется легализация машин с иностранными номерами без уплаты утилизационного сбора. Переоформление обойдётся владельцу в 200 тысяч тенге, не считая небольших сумм за пошлины. Напомним, такое поручение дал президент Токаев во время своего обращения к народу. К слову, такая акция уже была в Казахстане. До первого мар
Дана Рахметова
Нет договора, прежнего хозяина и тысяча машин на одном человеке: о чём спрашивали на собрании по иностранным авто в Уральске
Вечером 20 декабря глава региона встретился с владельцами авто с иностранными номерами, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Почти 500 автомобилей из Армении зарегистрировали в Актюбинской области
Почти 500 автомобилей из Армении зарегистрировали в Актюбинской области
Иллюстративное фото из архива "МГ" Автовладельцев собрали в зале областной филармонии. Аким ЗКО Нариман Турегалиев сообщил, что с января следующего года в республике начнется легализация машин с иностранными номерами без уплаты утилизационного сбора. Переоформление обойдётся владельцу в 200 тысяч тенге, не считая небольших сумм за пошлины. Напомним, такое поручение дал президент Токаев во время своего обращения к народу. К слову, такая акция уже была в Казахстане. До первого марта 2021 года казахстанцы могли поставить ввезённые из стран ЕАЭС автомобили на временную регистрацию. При этом им выдавались жёлтые номера и согласно условиям, владельцы не могли продать авто или передать его другим лицам. Между тем, заместитель начальника департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин рассказал, что согласно проекту (закон ещё не принят – прим. автора), с первого января по первое июля 2022 года владельцы иностранных машин смогут легализовать авто. Для этого у них должны быть документы на транспортное средство, автомобиль должен быть чист, без арестов и ограничений, договор купли-продажи (или доверенность) и авто должно пройти таможенную очистку, если он ввезён не из стран членов ЕАЭС (Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия).
- У многих нет договоров купли - продажи, брали машины у перекупщиков. Что делать? – этот вопрос был самым популярным.
Им полицейские посоветовали не терять время, а уже сейчас искать прежних владельцев или перекупщиков, у которых могут быть договоры или другие документы. Также им посоветовали проверить автомобиль на наличие ограничений и штрафов. Как сообщили полицейские, у них имеется интеграция с базой России, сейчас будет решаться вопрос с госорганами Армении и Беларуси, и возможно, такая база будет и с этими странами. Кстати, владельцы автомобилей с жёлтыми номерами (которые поставили ТС на временный учёт), могут также легализовать свою машину.
- Я купил автомобиль в Атырау, потом начал выяснять, искать на кого в Армении оформлена машина, выяснилось, что у того человека, на кого оформлялся этот автомобиль, 1 200 машин. Он заявил, что не будет по одной машине с учёта снимать, «соберитесь и вместе сразу приезжайте», сказал он. Но это же нереально, куда ушли другие машины, откуда мне знать. Выяснилось, что машины в Армении оформлялись всего на несколько человек и за ними сейчас по тысячи машин числятся. Как быть в этой ситуации? – спросил автовладелец.
Также у владельцев возникли вопросы, на некоторые из которые ответов у полицейских не было. К примеру:
  • Что делать, если прежний владелец умер, но на руках имеются ПТС и СТС?
  • Что делать, если договор написан прежним владельцем от руки, и срок такого договора истекает через 10 дней?
  • Что делать, если автомобиль был снят с учёта на утилизацию?
  • Что делать, если прежнего хозяина не могут найти?
  • Что делать, если за автомобилем числятся штрафы или ограничения в странах их регистрации?
Все эти вопросы им посоветовали написать в чат полиции (который было решено открыть прямо на собрании).
- Быстренько соберите все вопросы, мы сформируем письмо и направим в министерство, правительство. Также нужно те вопросы, которые должны быть решены в стране, где сейчас зарегистрирован автомобиль, направить их госорганам. Такое письмо тоже нужно сформировать, и если нужно, за моей подписью направить, чтобы не терять время, - заявил Нариман Турегалиев.
Вопросы были по машинам из Грузии, но тут ответ был однозначным. Все автомобили, ввезённые не из стран ЕАЭС, должны пройти таможенную очистку и только потом могут быть легализованы. Заявление на легализацию можно будет подать через портал электронного правительства или путём личного обращения в СпецЦОН.
Нет договора, прежнего хозяина и тысяча машин на одном человеке: о чем спрашивали на собрании по иностранным авто в Уральске
Нет договора, прежнего хозяина и тысяча машин на одном человеке: о чем спрашивали на собрании по иностранным авто в Уральске
Нет договора, прежнего хозяина и тысяча машин на одном человеке: о чем спрашивали на собрании по иностранным авто в Уральске
Нет договора, прежнего хозяина и тысяча машин на одном человеке: о чем спрашивали на собрании по иностранным авто в Уральске
Нет договора, прежнего хозяина и тысяча машин на одном человеке: о чем спрашивали на собрании по иностранным авто в Уральске
Нет договора, прежнего хозяина и тысяча машин на одном человеке: о чем спрашивали на собрании по иностранным авто в Уральске
Нет договора, прежнего хозяина и тысяча машин на одном человеке: о чем спрашивали на собрании по иностранным авто в Уральске
Нет договора, прежнего хозяина и тысяча машин на одном человеке: о чем спрашивали на собрании по иностранным авто в Уральске
Нет договора, прежнего хозяина и тысяча машин на одном человеке: о чем спрашивали на собрании по иностранным авто в Уральске
Нет договора, прежнего хозяина и тысяча машин на одном человеке: о чем спрашивали на собрании по иностранным авто в Уральске
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владельцы иностранные авто

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