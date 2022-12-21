Нет договора, прежнего хозяина и тысяча машин на одном человеке: о чём спрашивали на собрании по иностранным авто в Уральске

- У многих нет договоров купли - продажи, брали машины у перекупщиков. Что делать? – этот вопрос был самым популярным.Им полицейские посоветовали не терять время, а уже сейчас искать прежних владельцев или перекупщиков, у которых могут быть договоры или другие документы. Также им посоветовали проверить автомобиль на наличие ограничений и штрафов. Как сообщили полицейские, у них имеется интеграция с базой России, сейчас будет решаться вопрос с госорганами Армении и Беларуси, и возможно, такая база будет и с этими странами. Кстати, владельцы автомобилей с жёлтыми номерами (которые поставили ТС на временный учёт), могут также легализовать свою машину.
- Я купил автомобиль в Атырау, потом начал выяснять, искать на кого в Армении оформлена машина, выяснилось, что у того человека, на кого оформлялся этот автомобиль, 1 200 машин. Он заявил, что не будет по одной машине с учёта снимать, «соберитесь и вместе сразу приезжайте», сказал он. Но это же нереально, куда ушли другие машины, откуда мне знать. Выяснилось, что машины в Армении оформлялись всего на несколько человек и за ними сейчас по тысячи машин числятся. Как быть в этой ситуации? – спросил автовладелец.Также у владельцев возникли вопросы, на некоторые из которые ответов у полицейских не было. К примеру:
- Что делать, если прежний владелец умер, но на руках имеются ПТС и СТС?
- Что делать, если договор написан прежним владельцем от руки, и срок такого договора истекает через 10 дней?
- Что делать, если автомобиль был снят с учёта на утилизацию?
- Что делать, если прежнего хозяина не могут найти?
- Что делать, если за автомобилем числятся штрафы или ограничения в странах их регистрации?
- Быстренько соберите все вопросы, мы сформируем письмо и направим в министерство, правительство. Также нужно те вопросы, которые должны быть решены в стране, где сейчас зарегистрирован автомобиль, направить их госорганам. Такое письмо тоже нужно сформировать, и если нужно, за моей подписью направить, чтобы не терять время, - заявил Нариман Турегалиев.Вопросы были по машинам из Грузии, но тут ответ был однозначным. Все автомобили, ввезённые не из стран ЕАЭС, должны пройти таможенную очистку и только потом могут быть легализованы. Заявление на легализацию можно будет подать через портал электронного правительства или путём личного обращения в СпецЦОН.