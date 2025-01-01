Нетрезвый водитель чуть не сбил пешеходов в Уральске

Всего за ночь в ЗКО задержали 2 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

По данным департамента полиции ЗКО, в новогоднюю ночь на канал 102 поступило 413 вызовов. Было зарегистрировано 5 преступлений, 18 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, столько же семейных скандалов. В Центр временной адаптации доставили 16 нетрезвых граждан.

В микрорайоне Көктем посёлка Зачаганск патрульные заметили автомобиль, который чуть не сбил пешеходов.

— Незамедлительно были предприняты меры по остановке транспортного средства. Водитель автомашины Volkswagen был остановлен и задержан. Согласно медицинскому освидетельствованию, он находился в состоянии алкогольного опьянения “средней степени”. В его автомобиле были обнаружены три бутылки из-под спиртного. По его словам, они с другом отмечали Новый год, затем он решил отвезти его домой. В отношении водителя за езду в состоянии алкогольного опьянения был составлен административный протокол. Ему грозит административный арест и лишение права управления транспортным средством на 7 лет, — сообщили в ДП ЗКО.

Полиция призывает граждан не садиться за руль в нетрезвом состоянии и соблюдать правила дорожного движения. Всего за новогодние сутки в области задержали двух пьяных водителей. Полицейские отметили, что новогодняя ночь в регионе прошла относительно спокойно, без серьёзных происшествий и резонансных преступлений. В праздничные дни правоохранители продолжают работать в усиленном режиме.