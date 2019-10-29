Незаконные премии получили 10 госслужащих в ЗКО

Незаконные премии получили девять сотрудников полиции и один сотрудник управления культуры ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В Западно-Казахстанской области функционируют 448 государственных органов, в которых работают 4040 государственных служащих. В 2018 году 77 госслужащих были сокращены. – В связи с сокращением штатной численности и централизации кадровых и юридических служб количество государственных служащих сократилось на 77 человек. Кроме этого, планируется поэтапное сокращение государственных судебных исполнителей. В связи с этим сокра