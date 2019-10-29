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Социум

Незаконные премии получили 10 госслужащих в ЗКО

Незаконные премии получили девять сотрудников полиции и один сотрудник управления культуры ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В Западно-Казахстанской области функционируют 448 государственных органов, в которых работают 4040 государственных служащих. В 2018 году 77 госслужащих были сокращены. – В связи с сокращением штатной численности и централизации кадровых и юридических служб количество государственных служащих сократилось на 77 человек. Кроме этого, планируется поэтапное сокращение государственных судебных исполнителей. В связи с этим сокра
Арайлым Усербаева
Незаконные премии получили 10 госслужащих в ЗКО
Незаконные премии получили девять сотрудников полиции и один сотрудник управления культуры ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" В Западно-Казахстанской области функционируют 448 государственных органов, в которых работают 4040 государственных служащих. В 2018 году 77 госслужащих были сокращены. – В связи с сокращением штатной численности и централизации кадровых и юридических служб количество государственных служащих сократилось на 77 человек. Кроме этого, планируется поэтапное сокращение государственных судебных исполнителей. В связи с этим сокращены 10 служащих департамента юстиции ЗКО, 46 служащих департамента государственных, один работник департамента экологии, один работник  территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира и юрист антикоррупционной службы, - рассказал руководитель департамента агентства РК по делам государственной службы по ЗКО Галым Турсунбаев. Выяснилось, что 234 государственных служащих уволились по собственному желанию. По результатам проведенного опроса в местных исполнительных органах 97 человек добровольно покинули должности из-за низкой оплаты труда. По словам Галыма Турсунбаева, за 9 месяцев этого года за соблюдением законодательства о государственной службе и норм служебной этики проводились 52 проверки. По итогам проверок выявлено 373 нарушения законодательства в сфере госслужбы и несоблюдения норм служебной этики государственных служащих. – В ходе профилактического контроля за 9 месяцев 2019 года выявлен факт незаконного премирования 10 государственных служащих на общую сумму более 597 тысяч тенге, из которых 9 фактов были зарегистрированы в департаменте полиции ЗКО на сумму 310 тысяч тенге и один факт - в управлении культуры ЗКО на сумму более  287 тысяч тенге. На сегодняшний день общая сумма возвращена в бюджет государства, - рассказал Галым Турсунбаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
премия госслужащие

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