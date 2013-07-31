фото с сайта mfd.ru фото с сайта mfd.ru Финансовая полиция увеличила поступления в бюджет, снизив нелегальный оборот алкоголя и нефти. Об этом сегодня на заседании коллегии Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по итогам первого полугодия 2013 года сообщил председатель ведомства Рашид Тусупбеков, передает Today.kz. По его информации, выявляемость преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции возросла в 2 раза. Благодаря проведенной работе наблюдается рост акцизных платежей в бюджет только за реализацию водочной продукции на 25%. Более того, сейчас производители алкоголя вынуждены показывать реально произведенные объемы продукции и уплачивать с них налоги. Подтверждением этому является тенденция роста учтенной алкогольной продукции по всей стране на 7%. Кроме того, в 3 раза возросло число фактов пресечения незаконного оборота нефти и нефтепродуктов. В результате, по данным Министерства нефти и газа, количество нефти сомнительного происхождения, поступавшей только на Атырауский НПЗ, сократилось с 300 тысяч тонн в 2010 году до 1,5 тысячи тонн в этом году. «Все эти меры позволили реально снизить уровень теневого оборота и добиться экономического эффекта для государства, - отметил Тусупбеков.