Завод по сборке авто в ВКО за первые 6 месяцев текущего года получил чистую прибыль в размере более 22 млн долларов США. Согласно финансовой отчетности по МСФО, за первое полугодие 2013 года, устькаменогорский автосборочный завод получил чистую прибыль в размере 3,407 млрд тенге (или 22,2 млн долларов США). Это в 2,2 раза больше аналогичного показателя 2012 года. Также у завода за период январь-июнь 2013 года увеличились: активы - на 27,9% до 27,354 млрд тенге, обязательства - на 17,4% до 17,281 млрд тенге, собственный капитал - на 51,1% до 10,073 млрд тенге.