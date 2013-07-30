Кастомайзер из Анкары Тархан Телли построил чоппер весом 315 кг. На создание дражайшего байка ушел год времени и изрядное количество золота. Детище Телли из «TT Custom Choppers» больше напоминает ржавый рэт-байк, а все из-за художественной гравировки и цвета декоративного материала - шасси, рама и другие детали мотоцикла покрыты белым и желтым золотом.
Топливный бак украшает греческая богиня Медуза, а шасси и крылья обвиты декоративными змеями.
Золотой мотоцикл весит 315 кг, объем его двигателя составляет 1801 куб. см и мощность - 125 лошадиных сил. По оценке экспертов, его цена, с учетом стоимости драгметаллов, может составлять сумму никак не меньше миллиона долларов США. auto.lafa.kz