В июне обменные пункты продали европейской валюты на 21,8 миллиардов тенге, продажи рубля составили 29,2 миллиарда тенге.Продажа валюты обменными пунктами. Регионы РК. Июнь 2013 В Казахстане обменники всего три раза фиксировали превосходство рубля над евро по объемам продаж, и все эти факты происходили в текущем году.За год (июнь 2012-2013) продажи евро сократились на 8%, в то же время спрос на рубль вырос на 36%.