Как отметил Председатель Агентства финансовой полиции Рашид Тусупбеков, выступая на заседании коллегии ведомства, выявляемость преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции возросла в 2 раза. Благодаря проведенной работе наблюдается рост акцизных платежей в бюджет только за реализацию водочной продукции на 25%. Более того, сейчас производители алкоголя вынуждены показывать реально произведенные объемы продукции и уплачивать с них налоги. Подтверждением этому является тенденция роста учтенной алкогольной продукции по всей стране на 7%. В 3 раза возросло пресечение незаконного оборота нефти и нефтепродуктов. В результате, по данным Министерства нефти и газа количество нефти сомнительного происхождения, поступавшей только на Атырауский НПЗ сократилось с 300 тыс. тонн в 2010 году до 1,5 тыс. тонн в этом году. «Все эти меры позволили реально снизить уровень теневого оборота и добиться экономического эффекта для государства, - отметил Рашид Тусупбеков. kursiv.kz